Эйжа Уилсон повторила рекорд результативности женской НБА в одном матче – 53 очка
Центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон во вторник повторила рекорд результативности женской НБА в одном матче.
Во встрече с «Атлантой» (112:100) Уилсон набрала 53 очка.
Эйжа повторила достижение Лиз Кэмбедж, которая 17 июля 2018 года в составе «Далласа» тоже записала на свой счет 53 очка. Помимо них до отметки в 50 очков за игру в WNBA добиралась лишь Рикуна Уильямс (51 очко в 2013 году за «Талсу»).
Уилсон реализовала 16 из 23 с игры и 20 из 21 с линии. Самая ценная баскетболистка женской НБА 2020 года в нынешнем сезоне набирает в среднем 22,3 очка (третий результат в лиге).
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