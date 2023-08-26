Шейн Ларкин и Скотти Уилбекин дисквалифицированы и оштрафованы за отказ играть за сборную Турции

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков и , которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

Оба игрока дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3 140 евро).

Турция потеряла надежду на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже после поражения от Хорватии (71:84) в предквалификационном турнире.

Ранее Ларкин и Уилбекин выступали за Турцию в отборочных матчах чемпионата мира.

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