Шейн Ларкин и Скотти Уилбекин дисквалифицированы и оштрафованы за отказ играть за сборную Турции

Теги дисквалификации сборная Турции штрафы чемпионат Турции Шейн Ларкин Скотти Уилбекин Баскетбол

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков Шейна Ларкина и Скотти Уилбекина, которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

Оба игрока дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3 140 евро).

Турция потеряла надежду на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже после поражения от Хорватии (71:84) в предквалификационном турнире.

Ранее Ларкин и Уилбекин выступали за Турцию в отборочных матчах чемпионата мира.

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