Федерация баскетбола Турции может наказать Ларкина и Уилбекина за отказ играть за сборную

Федерация баскетбола Турции попросила и объяснить их решение не играть за национальную сборную этим летом, сообщает турецкий журналист Умит Авчи.

У игроков есть 24 часа, чтобы дать подробные объяснения. По мнению журналиста, Ларкин и Уилбекин могут быть наказаны.

Сборная Турции потеряла надежду на участие в Олимпийских играх 2024 года в после поражения от Хорватии (71:84) в предквалификационном турнире в Стамбуле. В составе команды не было натурализованных игроков, поскольку Ларкин и Уилбекин отказались от участия.

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