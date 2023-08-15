ОИ-2024. Предварительная квалификация. Израиль – Эстония, Турция сыграет с Украиной и другие матчи

Теги результаты сборная Турции сборная Болгарии сборная Израиля сборная Чехии сборная Северной Македонии сборная Эстонии сборная Украины сборная Исландии предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Сегодня в матчах предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Израиль встретится с Эстонией, Турция сыграет с Украиной.

Олимпиада. Квалификация

Предварительный раунд

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Чехия – Северная Македония

15 августа. 16:00

Израиль – Эстония

15 августа. 19:00

Положение команд: Израиль – 2-0, Чехия – 1-1, Эстония – 1-1, Северная Македония – 0-2.

Группа C

Болгария – Исландия 

15 августа. 17:00

Турция – Украина

15 августа. 20:00

Положение команд: Турция – 2-0, Украина – 2-0, Исландия – 0-2, Болгария – 0-2.

Группа B

Положение команд: Польша – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Португалия– 1-1, Венгрия– 0-2.

Группа D

Положение команд: Хорватия – 2-0, Швеция– 1-1, Нидерланды – 1-1, Бельгия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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