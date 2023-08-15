ОИ-2024. Предварительная квалификация. Израиль – Эстония, Турция сыграет с Украиной и другие матчи
Сегодня в матчах предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Израиль встретится с Эстонией, Турция сыграет с Украиной.
Предварительный раунд
Мужчины
Групповой этап
Группа A
Чехия – Северная Македония
15 августа. 16:00
Израиль – Эстония
15 августа. 19:00
Положение команд: Израиль – 2-0, Чехия – 1-1, Эстония – 1-1, Северная Македония – 0-2.
Группа C
Болгария – Исландия
15 августа. 17:00
Турция – Украина
15 августа. 20:00
Положение команд: Турция – 2-0, Украина – 2-0, Исландия – 0-2, Болгария – 0-2.
Группа B
Положение команд: Польша – 2-0, Босния и Герцеговина – 1-1, Португалия– 1-1, Венгрия– 0-2.
Группа D
Положение команд: Хорватия – 2-0, Швеция– 1-1, Нидерланды – 1-1, Бельгия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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