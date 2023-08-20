ОИ-2024. Предварительная квалификация. Финал. Босния и Герцеговина встретится с Польшей, Турция сыграет с Хорватией и другие матчи
Сегодня в решающих матчах плей-офф предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Босния и Герцеговина встретится с Польшей, Турция сыграет с Хорватией.
Сенегал и Камерун определят победителя от Африки, Багамские острова и Аргентина – от Америки.
Предварительный раунд
Плей-офф
Финал
Босния и Герцеговина – Польша
20 августа. 15:15
Сенегал – Камерун
20 августа. 18:00
Турция – Хорватия
20 августа. 20:00
Багамские острова – Аргентина
21 августа. 03:10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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