ОИ-2024. Предварительная квалификация. Финал. Босния и Герцеговина встретится с Польшей, Турция сыграет с Хорватией и другие матчи

Теги результаты сборная Аргентины сборная Турции сборная Хорватии сборная Боснии и Герцеговины сборная Польши сборная Камеруна сборная Сенегала предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Сегодня в решающих матчах плей-офф предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Босния и Герцеговина встретится с Польшей, Турция сыграет с Хорватией.

Сенегал и Камерун определят победителя от Африки, Багамские острова и Аргентина – от Америки.

Олимпиада. Квалификация

Предварительный раунд

Плей-офф

Финал

Босния и Герцеговина – Польша

20 августа. 15:15

Сенегал – Камерун

20 августа. 18:00

Турция – Хорватия

20 августа. 20:00

Багамские острова – Аргентина

21 августа. 03:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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