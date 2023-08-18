ОИ-2024. Предварительная квалификация. 1/4 финала. Хорватия – Украина, Швеция сыграет с Турцией и другие матчи
Сегодня в 1/4 финала плей-офф предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Хорватия встретится с Украиной, Швеция сыграет с Турцией.
Предварительный раунд
Плей-офф
1/4 финала
Хорватия – Украина
18 августа. 17:00
Польша – Эстония
18 августа. 18:30
Швеция – Турция
18 августа. 20:00
Босния и Герцеговина – Израиль
18 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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