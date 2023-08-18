ОИ-2024. Предварительная квалификация. 1/4 финала. Хорватия – Украина, Швеция сыграет с Турцией и другие матчи

Теги результаты сборная Турции сборная Хорватии сборная Боснии и Герцеговины сборная Израиля сборная Швеции сборная Эстонии сборная Украины сборная Польши предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Сегодня в 1/4 финала плей-офф предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Хорватия встретится с Украиной, Швеция сыграет с Турцией.

Олимпиада. Квалификация

Предварительный раунд

Плей-офф

1/4 финала

Хорватия – Украина 

18 августа. 17:00

Польша – Эстония

18 августа. 18:30

Швеция – Турция

18 августа. 20:00

Босния и Герцеговина – Израиль

18 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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