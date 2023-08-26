Майкл Каррера едва не сделал сальто, пытаясь накрыть бросок Луки Дончича

Форвард сборной Венесуэлы Майкл Каррера, пытаясь накрыть бросок звезды сборной Словении Луки Дончича, столкнулся с партнером по команде и перевернулся в воздухе.

Игрок едва не приземлился на голову, но успел подставить руки.

Эпизод случился в матче первого раунда чемпионата мира между командами Словении и Венесуэлы (100:85).

Дончич завершил встречу с 37 очками, 7 подборами и 6 передачами.

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