Майкл Каррера едва не сделал сальто, пытаясь накрыть бросок Луки Дончича
Форвард сборной Венесуэлы Майкл Каррера, пытаясь накрыть бросок звезды сборной Словении Луки Дончича, столкнулся с партнером по команде и перевернулся в воздухе.
Игрок едва не приземлился на голову, но успел подставить руки.
Эпизод случился в матче первого раунда чемпионата мира между командами Словении и Венесуэлы (100:85).
Дончич завершил встречу с 37 очками, 7 подборами и 6 передачами.
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