Джорнан Самора забросил со своей половины площадки под сирену

Атакующий защитник сборной Венесуэлы Джорнан Самора завершил первую половину матча против команды Словении точным броском со своей половины площадки под сирену.

Венесуэла уступила Словении в стартовом матче чемпионата мира-2023 со счетом 85:100.

Самора стал одним из самых результативных в своей команде с 12 очками. Звезда сборной Словении Лука Дончич отметился 37 очками, 7 подборами и 6 передачами.

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