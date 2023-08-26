Лука Дончич: «С нетерпением жду игры против Тавареша»

Теги сборная Словении сборная Кабо-Верде Эди Тавареш Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич после победы над Венесуэлой (100:85) в стартовом матче чемпионата мира поделился ожиданиями от встречи с командой Кабо-Верде и ее лидером Эди Таравешом.

«Мы провели много времени вместе, когда я играл за «Реал». Отличный парень и потрясающий игрок. Я думаю, что он самый эффективный игрок в Евролиге.

Никогда не играл против него. Это будет особенный и очень тяжелый матч. С нетерпением жду игры против него», – сказал Дончич.

Словения сыграет с Кабо-Верде в 3-м туре первого раунда в среду, 30 августа.

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