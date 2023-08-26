Словения начала чемпионат мира с победы над Венесуэлой. У Луки Дончича – 37 очков, 7 подборов и 6 передач

Сборная Словении одержала победу над командой Венесуэлы (100:85) в стартовом матче первого раунда чемпионата мира-2023.

Лидер словенской сборной Лука Дончич отметился 37 очками, 7 подборами, 6 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом. Звездный разыгрывающий «Далласа» реализовал 11 из 18 с игры, 2 из 8 из-за дуги и 13 из 16 с линии штрафных.

Центровой Майк Тоби добавил 21 очко и 5 подборов. У защитника Клемена Препелича – 18 очков и 6 подборов.

Лучшими в составе сборной Венесуэлы стали Гарли Сохо (16 очков), Эйсслер Гильент (12 очков, 6 передач) и Джорнан Самора (12 очков).

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