Мария Вадеева: «Взяла паузу в своей карьере в женской НБА»

Теги УГМК жен чемпионат России жен женская НБА Чикаго жен Лос-Анджелес жен Мария Вадеева Баскетбол

Центровая УГМК Мария Вадеева рассказала, почему в последние годы не играет в женской НБА.

«Взяла паузу в своей карьере в WNBA. Честно, мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва. Поэтому пропускаю уже третий сезон. Если почувствую, что меня снова тянет туда, то поеду.

«Спаркс» приглашают меня каждый год, ждут. И не только они. Например, в УГМК вторым тренером работал Джеймс Уэйд. Сейчас он возглавляет «Чикаго Скай» и приглашал меня к себе в команду. Это приятно, но я хочу насладиться жизнью. Чуть-чуть наелась баскетболом», – заявила Вадеева.

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