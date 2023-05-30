Мария Вадеева продлила контракт с УГМК на 3 года («Свободный агент»)

Теги УГМК жен чемпионат России жен Мария Вадеева Баскетбол

Центровая Мария Вадеева продлила контракт с УГМК, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/26.

В прошедшем сезоне Вадеева в среднем набирала 15,6 очка и 9,1 подбора. Баскетболистка была признана самым ценным игроком женской Премьер-лиги.

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