Мария Вадеева: «Женская сборная России наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное»

Центровая УГМК Мария Вадеева призналась, что болезненно воспринимает отстранение России от международных турниров, поскольку нынешняя женская сборная способно бороться за медали Евробаскета и чемпионата мира.

«Конечно, мне хочется играть на международной арене. Было очень обидно, когда не смогли поехать на ЧМ-2022 в Австралию, куда смогли пройти тяжелый отбор. Пропустим и Евробаскет-2023 этим летом, хотя наша сборная, как мне кажется, наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное. Но что есть, то есть.

Летом поеду на море в Турцию. Если смогу сделать визу, то очень хочу попасть в Испанию или Италию. Если нет, то буду путешествовать по России. В целом планы — отдыхать и наслаждаться жизнью», – рассказала Вадеева.

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