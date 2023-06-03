Мария Вадеева: «Женская сборная России наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное»

Теги УГМК жен сборная России жен Мария Вадеева Баскетбол

Центровая УГМК Мария Вадеева призналась, что болезненно воспринимает отстранение России от международных турниров, поскольку нынешняя женская сборная способно бороться за медали Евробаскета и чемпионата мира.

«Конечно, мне хочется играть на международной арене. Было очень обидно, когда не смогли поехать на ЧМ-2022 в Австралию, куда смогли пройти тяжелый отбор. Пропустим и Евробаскет-2023 этим летом, хотя наша сборная, как мне кажется, наконец-то стала готова бороться за медали. Поколение очень сильное. Но что есть, то есть.

Летом поеду на море в Турцию. Если смогу сделать визу, то очень хочу попасть в Испанию или Италию. Если нет, то буду путешествовать по России. В целом планы — отдыхать и наслаждаться жизнью», – рассказала Вадеева.

«Вдруг одна из нас отключается и падает со всего размаха навзничь: голодный обморок». Откуда появилась гениальная женская сборная России нулевых

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2 комментария

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Nikola Shell
Ну-ну как только отстранили сразу готова бороться за медали. Российский баскетбол в полной ж!п*
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