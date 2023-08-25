Дэвид Блатт по медицинским причинам займет другую должность в «Маккаби». Специалист приехал вместе с Канадой в Индонезию на ЧМ-2023

Теги Дэвид Блатт Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

«Маккаби» из Тель-Авива объявил, что бывший тренер сборной России Дэвид Блатт, в минувшем сезоне выполнявший роль консультанта команды, продолжит помогать клубу «в ином качестве» по медицинским причинам.

В 2019 году у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, в скором времени специалист завершил профессиональную тренерскую карьеру.

В данный момент Блатт выполняет обязанности консультанта сборной Канады. Бывший тренер «Кливленда» был замечен на стадионе в Джакарте, Индонезия.

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1 комментарий

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albert_lucky
Так вот оказывается почему канадцы порвали французов)
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