Сергей Быков: «Блатт понимал нас как игроков и как людей»

Теги Сергей Быков Дэвид Блатт сборная России Баскетбол

Бывший игрок сборной России Сергей Быков рассказал об одной из сильных сторон тренера Дэвида Блатта.

22 мая приведшему Россию к триумфу на Евробаскете-2007 Блатту исполнилось 64 года.

«Он мастер человеческого общения. В целом стиль управления тренеров в России был авторитарным. А тут человек всегда чувствовал свои переживания. В этом заключался его феномен. Он понимал нас как игроков и как людей», – сказал Быков.

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