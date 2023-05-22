Сергей Быков: «Блатт понимал нас как игроков и как людей»

Бывший игрок сборной России Сергей Быков рассказал об одной из сильных сторон тренера .

22 мая приведшему Россию к триумфу на Евробаскете-2007 Блатту исполнилось 64 года.

«Он мастер человеческого общения. В целом стиль управления тренеров в России был авторитарным. А тут человек всегда чувствовал свои переживания. В этом заключался его феномен. Он понимал нас как игроков и как людей», – сказал Быков.

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