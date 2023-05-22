Легенда сборной России Джей Ар Холден поделился своим мнением о тренере .

22 мая приведшему Россию к триумфу на Евробаскете-2007 Блатту исполнилось 64 года.

«Дэвид всегда знал, на что надавить, что нужно делать, чтобы игрок нашел себя. Он всегда чувствовал, расстроен кто‑то из парней или нет. Понимал нас, как никто другой.

Наверное, это лучший тренер в моей карьере», – сказал Холден.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил