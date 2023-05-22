Джей Ар Холден о Дэвиде Блатте: «Наверное, это лучший тренер в моей карьере»

Теги Джей Ар Холден Дэвид Блатт сборная России Евробаскет-2007 Баскетбол

Легенда сборной России Джей Ар Холден поделился своим мнением о тренере Дэвиде Блатте.

22 мая приведшему Россию к триумфу на Евробаскете-2007 Блатту исполнилось 64 года.

«Дэвид всегда знал, на что надавить, что нужно делать, чтобы игрок нашел себя. Он всегда чувствовал, расстроен кто‑то из парней или нет. Понимал нас, как никто другой.

Наверное, это лучший тренер в моей карьере», – сказал Холден.

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4 комментария

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LightWithin
С Днём Рождения Дэвид!!! Действительно выдающийся тренер, с ним было как-то спокойно и понятно, что делает команда и зачем. И в обычной жизни простой, открытый парень (если можно так о тех кому за 60))).
Спасибо за все эмоции и победы /
+21
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hodor 12
Великий тренер. К сожалению на его пути повстречался Леброн и карьера Блатта закончилась в НБА в угоду ставленику Леброна, Тайрона Лю.. Уволить тренера посреди сезона из команды, занимающейся на тот момент первое место в конференции????!!!!.. Надеюсь Блатт часто снится Леброну и тот просыпается в холодном поту. Здоровья ему, это то, что сейчас ему так необходимо. Смотрел со слезами на глазах, как он опираясь на два костыля, ведомый ещё и под руки, превозмагая боль вышел на центр паркета в Тель Авиве, когда его имя увековечили в Зале Славы Маккаби..Настоящий Человек с большой буквы.
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Vshjr
Наверное это лучший тренер у сборной России
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Костя Кот
дэвид, спасибо за сказку!
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