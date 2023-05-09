Тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию Тамира Блатта

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Тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию разыгрывающего Тамира Блатта (26 лет, 185 см).

Блатт с 2021 года выступает за «Альбу». Средние показатели в Евролиге-22/23 – 7,8 очка и 4,6 передачи за игру.

Тамир приходится сыном экс-главному тренеру сборной России и «Кливленда» Дэвиду Блатту.

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