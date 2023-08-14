Джейсон Тейтум о межсезонье «Бостона»: «Я воодушевлен»

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, комментируя усиление команды в межсезонье, заявил, что у него большие ожидания от нового чемпионата.

Главное приобретение «Селтикс» этим летом – «большой» Кристапс Порзингис. Клуб также сохранил Джейлена Брауна, выписав ему 304 миллиона долларов.

«Да, я воодушевлен. Я всегда в таком настроении перед каждым новым сезоном. Это новая возможность.

Мне нравится думать о потенциале этой команды, оценивать наши шансы. Но до старта нового сезона есть еще несколько месяцев, так что стараюсь наслаждаться летом. Хотя этот момент приближается», – сказал Тейтум.

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