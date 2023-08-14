Джейсон Тейтум о межсезонье «Бостона»: «Я воодушевлен»

Форвард « » , комментируя усиление команды в межсезонье, заявил, что у него большие ожидания от нового чемпионата.

Главное приобретение «Селтикс» этим летом – «большой» . Клуб также сохранил , выписав ему 304 миллиона долларов.

«Да, я воодушевлен. Я всегда в таком настроении перед каждым новым сезоном. Это новая возможность.

Мне нравится думать о потенциале этой команды, оценивать наши шансы. Но до старта нового сезона есть еще несколько месяцев, так что стараюсь наслаждаться летом. Хотя этот момент приближается», – сказал Тейтум.

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке