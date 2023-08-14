Дэнни Эйндж: «Одни из лучших сделок, которые я когда-либо совершал, были те, которые я не смог провернуть. Хотел выменять Батлера, даже не драфте мог его взять»
Бывший президент по баскетбольным операциям «Бостона» Дэнни Эйндж рассказал, что пытался выменять форварда Джимми Батлера, однако сделка сорвалась.
«Одни из лучших сделок, которые я когда-либо совершал, были те, которые я не смог провернуть. Когда я был в «Бостоне», я пытался заполучить Джимми Батлера из «Чикаго», но они хотели слишком много. Так что у нас ничего не вышло. По итогу из этого получились Джейлен Браун и Джейсон Татум. Оба эти драфт-пика.
Мне нравился Джимми, и я пытался его выменять. Мог даже выбрать его на драфте – уже тогда его приметил», – сказал Эйндж в эфире подкаста Knuckleheads.
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