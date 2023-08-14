Дэнни Эйндж: «Одни из лучших сделок, которые я когда-либо совершал, были те, которые я не смог провернуть. Хотел выменять Батлера, даже не драфте мог его взять»

Бывший президент по баскетбольным операциям « » рассказал, что пытался выменять форварда , однако сделка сорвалась.

«Одни из лучших сделок, которые я когда-либо совершал, были те, которые я не смог провернуть. Когда я был в «Бостоне», я пытался заполучить Джимми Батлера из «Чикаго», но они хотели слишком много. Так что у нас ничего не вышло. По итогу из этого получились и Джейсон Татум. Оба эти драфт-пика.

Мне нравился Джимми, и я пытался его выменять. Мог даже выбрать его на драфте – уже тогда его приметил», – сказал Эйндж в эфире подкаста Knuckleheads.

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