Дрю Гуден: «С Порзингисом «Бостон» будет фаворитом на Востоке»
Бывший игрок НБА Дрю Гуден считает, что приобретение Кристапса Порзингиса сделало «Бостон» серьезным претендентом на победу в Восточной конференции.
«Мне нравится обмен Порзингиса в «Бостон», потому что им не пришлось отдавать слишком много игроков. Конечно, Маркус Смарт был очень важным членом команды, которого, наверное, невозможно заменить.
Но это неважно, когда вы получаете такого парня, как Порзингис, который может играть вместе с Джейленом Брауном. К тому же у них есть Джейсон Тейтум. Они будут фаворитами на Востоке», – сказал Гуден.
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