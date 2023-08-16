Дрю Гуден: «С Порзингисом «Бостон» будет фаворитом на Востоке»

Теги Бостон Дрю Гуден НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА Дрю Гуден считает, что приобретение Кристапса Порзингиса сделало «Бостон» серьезным претендентом на победу в Восточной конференции.

«Мне нравится обмен Порзингиса в «Бостон», потому что им не пришлось отдавать слишком много игроков. Конечно, Маркус Смарт был очень важным членом команды, которого, наверное, невозможно заменить.

Но это неважно, когда вы получаете такого парня, как Порзингис, который может играть вместе с Джейленом Брауном. К тому же у них есть Джейсон Тейтум. Они будут фаворитами на Востоке», – сказал Гуден.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

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1 комментарий

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Marsel Bannerpilot
ну да, до этого ведь не был
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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