Дрю Гуден: «С Порзингисом «Бостон» будет фаворитом на Востоке»

Бывший игрок НБА Дрю Гуден считает, что приобретение сделало «Бостон» серьезным претендентом на победу в Восточной конференции.

«Мне нравится обмен Порзингиса в «Бостон», потому что им не пришлось отдавать слишком много игроков. Конечно, был очень важным членом команды, которого, наверное, невозможно заменить.

Но это неважно, когда вы получаете такого парня, как Порзингис, который может играть вместе с . К тому же у них есть . Они будут фаворитами на Востоке», – сказал Гуден.

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