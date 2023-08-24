Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы построили команду, которую любят и уважают»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко накануне старта чемпионата мира поделился своим мнением о нынешнем составе итальянской команды.

«Завтра нам будет предоставлена возможность стать свидетелями уникальной атмосферы, шанс пережить момент на почти полной арене, куда уже продано 46 000 билетов.

Мы построили национальную команду, которую любят и уважают, и спортивный результат не отнимет у нас этого. Мы становимся прочнее с каждым днем.

Внимание к моим ребятам огромно, но они этого заслуживают. Я прошу спокойствия и тишины, а если случится что-то плохое, то беру вину на себя», – сказал Поццекко.

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