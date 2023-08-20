Товарищеские матчи. Сербия встретится с Китаем, США – с Германией и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Сербия встретится с Китаем, США – с Германией.

Товарищеские матчи

Франция – Австралия – 74:78 (27:19, 12:12, 19:25, 16:22)



20 августа: 07:00

Латвия – Пуэрто-Рико

20 августа. 09:00

Италия – Бразилия

20 августа. 10:00

Венесуэла – Иордания

20 августа. 11:30

Сербия – Китай

20 августа. 14:30

США – Германия



20 августа. 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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