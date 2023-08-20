Товарищеские матчи. Сербия встретится с Китаем, США – с Германией и другие встречи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Сербия встретится с Китаем, США – с Германией.
Франция – Австралия – 74:78 (27:19, 12:12, 19:25, 16:22)
20 августа: 07:00
Латвия – Пуэрто-Рико
20 августа. 09:00
Италия – Бразилия
20 августа. 10:00
Венесуэла – Иордания
20 августа. 11:30
Сербия – Китай
20 августа. 14:30
США – Германия
20 августа. 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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