Организаторы рассчитывают на новый рекорд посещаемости чемпионатов мира в день открытия турнира на Филиппинах

Организаторы рассчитывают на обновление рекорда посещаемости чемпионатов мира в день открытия турнира, который пройдет 25 августа на Филиппинах.

На данный момент продано 28 000 билетов. Организаторы рассчитывают разместить до 50 000 зрителей на самой большой крытой арене мира Philippine Arena.

В 1994 году матч чемпионата мира посетили 32 616 человек, что является рекордом турнира.

Мероприятие начнется с матча Италия – Ангола, затем Филиппины встретятся с Доминиканской Республикой. Также в этот день состоится церемония открытия ЧМ-2023.

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