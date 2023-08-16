Организаторы рассчитывают на новый рекорд посещаемости чемпионатов мира в день открытия турнира на Филиппинах

Теги сборная Италии болельщики сборная Анголы сборная Доминиканской республики сборная Филиппин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Организаторы рассчитывают на обновление рекорда посещаемости чемпионатов мира в день открытия турнира, который пройдет 25 августа на Филиппинах.

На данный момент продано 28 000 билетов. Организаторы рассчитывают разместить до 50 000 зрителей на самой большой крытой арене мира Philippine Arena.

В 1994 году матч чемпионата мира посетили 32 616 человек, что является рекордом турнира.

Мероприятие начнется с матча Италия – Ангола, затем Филиппины встретятся с Доминиканской Республикой. Также в этот день состоится церемония открытия ЧМ-2023.

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1 комментарий

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icey_punk
филиппинцы психи. верю в рекорд
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