Товарищеские матчи. Италия – Новая Зеландия, Сербия встретится с Бразилией и другие встречи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия сыграет с Новой Зеландией, Сербия встретится с Бразилией.
Италия – Новая Зеландия
21 августа. 12:30
Филиппины – Мексика
21 августа. 15:00
Сербия – Бразилия
21 августа. 15:00
Венесуэла – Иран
21 августа. 15:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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