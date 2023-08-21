Товарищеские матчи. Италия – Новая Зеландия, Сербия встретится с Бразилией и другие встречи

Теги результаты сборная Италии сборная Бразилии сборная Сербии сборная Венесуэлы сборная Новой Зеландии сборная Ирана сборная Мексики сборная Филиппин Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия сыграет с Новой Зеландией, Сербия встретится с Бразилией.

Товарищеские матчи

Италия – Новая Зеландия

21 августа. 12:30

Филиппины – Мексика

21 августа. 15:00

Сербия – Бразилия

21 августа. 15:00

Венесуэла – Иран

21 августа. 15:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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