Товарищеские матчи. Италия – Новая Зеландия, Сербия встретится с Бразилией и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Италия сыграет с Новой Зеландией, Сербия встретится с Бразилией.

Товарищеские матчи

Италия – Новая Зеландия

21 августа. 12:30

Филиппины – Мексика

21 августа. 15:00

Сербия – Бразилия

21 августа. 15:00

Венесуэла – Иран

21 августа. 15:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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