Сборная Италии определилась с заявкой на ЧМ-2023

Теги сборная Италии Луиджи Датоме Николо Мелли Акилле Полонара Симоне Фонтеккьо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джампаоло Риччи Маттео Спаньоло Стефано Тонут Алессандро Пайола Марко Списсу Мухамет Диуф Габриэле Прочида Гульельмо Карузо Лука Северини Баскетбол

Сборная Италии определилась с итоговым составом из 12 баскетболистов, которые выступят на ЧМ-2023.

Состав сборной Италии:

Луиджи Датоме, Марко Списсу, Стефано Тонут, Николо Мелли, Симоне Фонтеккьо, Джампаоло Риччи, Маттео Спаньоло, Акилле Полонара, Мухамет Диуф, Лука Северини, Габриэле Прочида, Алессандро Пайола.

Итальянцы одержали пять побед подряд во время подготовки к чемпионату мира. Последними отцепленными в расширенном составе оказались Томас Волдетенсае и Гульельмо Карузо. 

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1 комментарий

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A&G 1993
В четветфинал вполне по силам выйти..
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