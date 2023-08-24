Исмаэль Бако официально стал игроком УНИКСа

Казанский УНИКС официально объявил о подписании контракта с центровым Исмаэлем Бако (208 см, 103 кг). Соглашение с 27-летним игроком сборной Бельгии заключено по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Бако защищал цвета итальянского « ». В 33 матчах Евролиги он набирал 6,1 очка и 2,6 подбора в среднем за встречу при 67,6% с игры. Показатели в чемпионате Италии – 4,6 очка, 4,1 подбора и 61,8% с игры.

Бельгиец провел за «Виртус» один сезон, завоевав Суперкубок Италии, а также став финалистом национального Кубка и вице-чемпионом страны.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?