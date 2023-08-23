Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань. Он должен стать новобранцем УНИКСа

Теги возможные переходы УНИКС Единая лига ВТБ Исмаэль Бако Баскетбол

Бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в столицу Татарстана. Он близок к переходу в УНИКС.

В Казани Бако во вторник успел пройти углубленное медицинское обследование. Если со здоровьем баскетболиста все в порядке, то стороны подпишут контракт.

Бельгиец должен стать шестым легионером в составе казанцев – после Ненада Димитриевича, Маркоса Найта, Джалена Рэйнольдса, Луи Лабейри и Эрика Грина.

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