Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в Казань. Он должен стать новобранцем УНИКСа

Бельгийский центровой Исмаэль Бако получил российскую визу и прилетел в столицу Татарстана. Он близок к переходу в .

В Казани Бако во вторник успел пройти углубленное медицинское обследование. Если со здоровьем баскетболиста все в порядке, то стороны подпишут контракт.

Бельгиец должен стать шестым легионером в составе казанцев – после Ненада Димитриевича, Маркоса Найта, Джалена Рэйнольдса, Луи Лабейри и Эрика Грина.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

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