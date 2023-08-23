УНИКС сохранил тренерский штаб в полном составе
Казанский УНИКС объявил о завершении процесса формирования тренерского штаба команды.
Действующий чемпион Единой лиги ВТБ полностью сохранил состав ассистентов главного тренера Велимира Перасовича. Под руководством хорватского специалиста в новом сезоне продолжат работу Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.
Этим летом к команде присоединились тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.
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