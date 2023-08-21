Владимир Гомельский: «Думаю, что ЦСКА еще порадует подписанием сильного игрока»

Известный комментатор и эксперт оценил новобранца УНИКСа Эрика Грина, а также потенциал «Локомотива-Кубань», который в прошлом сезоне дошел до финала.

Гомельский также предположил, что еще подпишет игрока на замену Алексею Шведу.

«У Эрика Грина всего 52 игры в НБА за 3 сезона в составах «Юты» и «Денвера». Я его не видел в матчах за эти команды. В Европе карьера была более заметной. Он стабилен и очень аккуратен на площадке, но лидером в атаке или в обороне его не назовешь. Хорошее приобретение для УНИКСА, которое заметно укрепит ротацию на задней линии.

«Локо» имеет очень качественный состав. Молодежь набралась опыта, тренер стал лучше разбираться в особенностях чемпионата Лиги ВТБ. Все шансы на то, что « » будет одним из претендентов на победу.

Я думаю, что ЦСКА еще порадует нас подписанием сильного игрока, который сможет с успехом заменить одного из лидеров команды», – написал Гомельский в своей конференции.

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