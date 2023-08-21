Владимир Гомельский: «Думаю, что ЦСКА еще порадует подписанием сильного игрока»

Теги ЦСКА УНИКС Алексей Швед Локомотив-Кубань Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Александер Секулич Эрик Грин Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил новобранца УНИКСа Эрика Грина, а также потенциал «Локомотива-Кубань», который в прошлом сезоне дошел до финала.

Гомельский также предположил, что ЦСКА еще подпишет игрока на замену Алексею Шведу.

«У Эрика Грина всего 52 игры в НБА за 3 сезона в составах «Юты» и «Денвера». Я его не видел в матчах за эти команды. В Европе карьера была более заметной. Он стабилен и очень аккуратен на площадке, но лидером в атаке или в обороне его не назовешь. Хорошее приобретение для УНИКСА, которое заметно укрепит ротацию на задней линии.

«Локо» имеет очень качественный состав. Молодежь набралась опыта, тренер стал лучше разбираться в особенностях чемпионата Лиги ВТБ. Все шансы на то, что «Локо» будет одним из претендентов на победу.

Я думаю, что ЦСКА еще порадует нас подписанием сильного игрока, который сможет с успехом заменить одного из лидеров команды», – написал Гомельский в своей конференции.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий