Станислав Еремин: «Возможно, в финале будут играть «Уралмаш» с МБА, но я бы не поставил на это»

Теги ЦСКА УНИКС Станислав Еремин Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ МБА Уралмаш Баскетбол

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин назвал фаворитов предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, последние годы наметилась хорошая тенденция в нашем баскетболе. Может, это кому-то неприятно, но здорово, что происходит смена чемпиона. ЦСКА очень долго и заслуженно доминировал. Им бросили перчатку и «Зенит», и УНИКС. «Локомотив», который играл в финале, грозен сейчас.

Сложно назвать фаворита, но в межсезонье сильно укрепился «Зенит». Они хотят учесть ошибки прошлого года. ЦСКА всегда остается с духом победителя. Любое место, кроме первого, будет неудачей. Президент УНИКСа старается сохранить чемпионский состав. Сезон будет трудным для всех.

Какие сюрпризы ждать в новом сезоне? Возможно, в финале будут играть «Уралмаш» с МБА, но я бы не поставил на это», — приводит слова Еремина Legalbet.

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

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1 комментарий

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Game Winner
Уралмаш с Руной, по классике
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