Ожидается, что «Портленд» возобновит переговоры по звездному разыгрывающему с приближением тренировочного лагеря, сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Сообщается, что между «Портлендом» и « » было очень мало диалогов по поводу обмена Лилларда, несмотря на то, что игрок запросил обмен в «Хит» 1 июля.

«Блэйзерс» не спешат обменивать Лилларда, так как надеются на более выгодное предложение, но участие защитника в лагере и, возможно, в предсезонных матчах некоторые рассматривают как риск.

Генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин в июле официально заявил, что обмен Лилларда может «затянуться на месяцы».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда