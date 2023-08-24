Ожидается, что переговоры по Дэмиану Лилларду возобновятся с приближением тренировочных лагерей

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Ожидается, что «Портленд» возобновит переговоры по звездному разыгрывающему Дэмиану Лилларду с приближением тренировочного лагеря, сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Сообщается, что между «Портлендом» и «Майами» было очень мало диалогов по поводу обмена Лилларда, несмотря на то, что игрок запросил обмен в «Хит» 1 июля.

«Блэйзерс» не спешат обменивать Лилларда, так как надеются на более выгодное предложение, но участие защитника в лагере и, возможно, в предсезонных матчах некоторые рассматривают как риск.

Генеральный менеджер «Блэйзерс» Джо Кронин в июле официально заявил, что обмен Лилларда может «затянуться на месяцы».

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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