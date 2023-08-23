«Портленду» не интересен вариант с обменом Лилларда на Таунса
«Портленд» не заинтересован в обмене лидера команды Дэмиана Лилларда на центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.
Об этом сообщил журналист The Oregonian Аарон Фентресс.
Отмечается, что Лиллард, который запроил у «Блэйзерс» обмен, также не хотел бы переходить в «Тимбервулвс».
По мнению известного журналиста Билла Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».
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