«Портленду» не интересен вариант с обменом Лилларда на Таунса

« » не заинтересован в обмене лидера команды на центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Об этом сообщил журналист The Oregonian Аарон Фентресс.

Отмечается, что Лиллард, который запроил у «Блэйзерс» обмен, также не хотел бы переходить в «Тимбервулвс».

По мнению известного журналиста Билла Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».

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