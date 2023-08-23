«Портленду» не интересен вариант с обменом Лилларда на Таунса

Теги возможные переходы Миннесота Портленд НБА Дэмиан Лиллард Карл-Энтони Таунс Баскетбол

«Портленд» не заинтересован в обмене лидера команды Дэмиана Лилларда на центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

Об этом сообщил журналист The Oregonian Аарон Фентресс.

Отмечается, что Лиллард, который запроил у «Блэйзерс» обмен, также не хотел бы переходить в «Тимбервулвс».

По мнению известного журналиста Билла Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tydeus
Ответ alexhub
А не дураки ли?
Зачем им менять Лилоарда на Таунса один в один? Или у Миннесоты есть какие-то активы после обмена Гобера?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тупо Мансини
Меняем на Лавина с доплатой Блейзерс.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий