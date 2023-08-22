Билл Симмонс: «Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой»
Известный журналист Билл Симмонс считает, что запросившему обмен лидеру «Портленда» Дэмиану Лилларду не следует ограничиваться вариантом с «Майами».
По мнению Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».
«Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой». Обмен на Карла-Энтони Таунса. В команде останутся Руди Гобер и Энтони Эдвардс. Смотрится неплохо. Лиллард и Эдвардс вместе. Возможно, это наиболее подходящий ему вариант.
Черт, на его месте я бы точно добавил «Миннесоту» в список», – заявил Симмонс.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
Меньше всего к развитию Эдвардса нужен доминирующий на мяче 33-летний хоть и Дэйм-тайм, но всё же не имеющий больших успехов в ПО игрок
Миннесота уже провернула обмен века в прошлом году, второй не надо)
Ему и Хардену нужно понять что они не в сказке живут, а в капиталистической лиге где над ними могут довлеть и иные лица
Тот же Лиллард не много ли хочет после того как прошлым летом подписался на длительную мегамаксималку прекрасно зная все о перспективах портленда? Харден же забил на Филадельфию уже в декабре прошлого года и когда у него не получилось свалить затребовал еще один выгодный себе вариантик.
Ну а самой лиге учитывая обилие подобных случаев для повышения культуры и прозрачности стоит ввести стоп листы на обмены как в НХЛ( жаль что до следующего коллективного договора это невозможно)