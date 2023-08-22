Билл Симмонс: «Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой»

Теги Майами Миннесота НБА Дэмиан Лиллард Билл Симмонс Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс считает, что запросившему обмен лидеру «Портленда» Дэмиану Лилларду не следует ограничиваться вариантом с «Майами».

По мнению Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».

«Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой». Обмен на Карла-Энтони Таунса. В команде останутся Руди Гобер и Энтони Эдвардс. Смотрится неплохо. Лиллард и Эдвардс вместе. Возможно, это наиболее подходящий ему вариант.

Черт, на его месте я бы точно добавил «Миннесоту» в список», – заявил Симмонс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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9 комментариев

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Кирилл Андреич
Лилларду может и стоит рассмотреть вариант с Миннесотой, а вот Миннесоте не стоит рассматривать вариант с Лиллардом:)

Меньше всего к развитию Эдвардса нужен доминирующий на мяче 33-летний хоть и Дэйм-тайм, но всё же не имеющий больших успехов в ПО игрок

Миннесота уже провернула обмен века в прошлом году, второй не надо)
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j-rich
А зачем Портленду Таунс, да и пики на ближайшие сезоны будут у Юты
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Stranfio
Ну кстати вполне неплохо, но мне кажется Миннесота не пойдет на это.
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Денис Чиканов
Категорически непонятно, зачем это нужно что Портленду, что Миннесоте, что Лилларду, лол.
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Максим Макеев
лилларду стоит в целом отказаться от конкретных указаний на клубы
Ему и Хардену нужно понять что они не в сказке живут, а в капиталистической лиге где над ними могут довлеть и иные лица
Тот же Лиллард не много ли хочет после того как прошлым летом подписался на длительную мегамаксималку прекрасно зная все о перспективах портленда? Харден же забил на Филадельфию уже в декабре прошлого года и когда у него не получилось свалить затребовал еще один выгодный себе вариантик.
Ну а самой лиге учитывая обилие подобных случаев для повышения культуры и прозрачности стоит ввести стоп листы на обмены как в НХЛ( жаль что до следующего коллективного договора это невозможно)
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rembrandao
Только нафига это Миннесоте? Тормозить прогресс Эдвардса, отбирая у него мяч? Если Миннесоте и нужен новый защитник, то другого плана. Туда бы сейчас праймового Рубио
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Сергей Ратников
а на фига менять лес на лес - миннесота такой же провинциальный город как и портланд - кругом лес да горы
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Хомяк Бу
Ответ Stranfio
Ну кстати вполне неплохо, но мне кажется Миннесота не пойдет на это.
Только если в довесок к Лилларду будут ещё и пики, лол.
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-1
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Stranfio
Ответ Хомяк Бу
Только если в довесок к Лилларду будут ещё и пики, лол.
Ну это понятно, просто поэтому и не пойдет.
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