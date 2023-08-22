Билл Симмонс: «Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой»

Известный журналист считает, что запросившему обмен лидеру «Портленда» не следует ограничиваться вариантом с « ».

По мнению Симмонса, Лиллард хорошо подходит «Миннесоте».

«Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой». Обмен на Карла-Энтони Таунса. В команде останутся и . Смотрится неплохо. Лиллард и Эдвардс вместе. Возможно, это наиболее подходящий ему вариант.

Черт, на его месте я бы точно добавил «Миннесоту» в список», – заявил Симмонс.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда