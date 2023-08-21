«Майами ждет тебя и твою музыку». Дэмиан Лиллард репостнул сообщение фаната

Разыгрывающий « » репостнул на свою страницу в соцсети сообщение, подогревшее слухи вокруг будущего игрока.

На прошлой неделе Лиллард выпустил пятый студийный рэп-альбом. Пользователь под ником «eti.drg» опубликовал скриншот нового трека разыгрывающего, подписав: «Майами ждет тебя и твою музыку».

В июне, сразу после драфта-2023 Лиллард запросил обмен из команды. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в « ».

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