«Майами ждет тебя и твою музыку». Дэмиан Лиллард репостнул сообщение фаната
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард репостнул на свою страницу в соцсети сообщение, подогревшее слухи вокруг будущего игрока.
На прошлой неделе Лиллард выпустил пятый студийный рэп-альбом. Пользователь под ником «eti.drg» опубликовал скриншот нового трека разыгрывающего, подписав: «Майами ждет тебя и твою музыку».
В июне, сразу после драфта-2023 Лиллард запросил обмен из команды. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Майами».
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