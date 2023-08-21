«Майами ждет тебя и твою музыку». Дэмиан Лиллард репостнул сообщение фаната

Теги светская хроника Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард репостнул на свою страницу в соцсети сообщение, подогревшее слухи вокруг будущего игрока.

На прошлой неделе Лиллард выпустил пятый студийный рэп-альбом. Пользователь под ником «eti.drg» опубликовал скриншот нового трека разыгрывающего, подписав: «Майами ждет тебя и твою музыку».

В июне, сразу после драфта-2023 Лиллард запросил обмен из команды. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Майами».

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Кто же прогнется первым)
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Zasadility
Портленд ждёт тебя и твою музыку в тренировочном лагере! >_<
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AEZAKMI228
A можно без его музыки
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Prada
Доиграется с такими репостами!! лига будет банить любой обмен в Хит
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