Энтони Эдвардс о 34 очках против Германии: «Тот день был моим, но это не делает меня первой опцией команды. Если бы я хотел играть один, пошел бы в гольф, в теннис, в плавание»
Лидер сборной США Энтони Эдвардс поделился своим менталитетом и отношением к партнерам по команде и к самому баскетболу.
Эдвардса спросили про выдающееся выступление против сборной Германии.
«Круто, но на меня это сильно не влияет. В следующей игре все может поменяться, и игру на себя возьмет Ингрэм, Брансон, потом это будут Халибертон или Ривз. Тот день был моим, но это не делает меня первой опцией команды.
Это командный спорт. Если бы я хотел играть один, пошел бы в гольф, в теннис, в плавание, как Майкл Фелпс. Нужно пятеро парней, чтобы выиграть баскетбольный матч», – ответил защитник «Миннесоты».
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