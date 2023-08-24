Энтони Эдвардс о 34 очках против Германии: «Тот день был моим, но это не делает меня первой опцией команды. Если бы я хотел играть один, пошел бы в гольф, в теннис, в плавание»

Лидер сборной США Энтони Эдвардс поделился своим менталитетом и отношением к партнерам по команде и к самому баскетболу.

Эдвардса спросили про выдающееся выступление против сборной Германии.

«Круто, но на меня это сильно не влияет. В следующей игре все может поменяться, и игру на себя возьмет , , потом это будут или . Тот день был моим, но это не делает меня первой опцией команды.

Это командный спорт. Если бы я хотел играть один, пошел бы в гольф, в теннис, в плавание, как Майкл Фелпс. Нужно пятеро парней, чтобы выиграть баскетбольный матч», – ответил защитник «Миннесоты».

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