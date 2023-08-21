Кендрик Перкинс: «Дамы и господа, мы нашли новое лицо НБА!!! Его зовут Энтони Эдвардс»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс после победы США над Германией (99:91) в товарищеском матче поделился мнением, что лидер «Миннесоты» может стать будущим НБА.

«Дамы и господа, я думаю, что мы нашли новое лицо НБА!!! Кажется, его зовут Энтони Эдвардс! Счастливого воскресенья, продолжаем...», – написал Перкинс на своей странице в соцсети.

Эдвардс набрал 34 очка, реализовав 11 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных

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