Кендрик Перкинс: «Дамы и господа, мы нашли новое лицо НБА!!! Его зовут Энтони Эдвардс»

Теги Кендрик Перкинс Миннесота сборная США НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс после победы США над Германией (99:91) в товарищеском матче поделился мнением, что лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс может стать будущим НБА.

«Дамы и господа, я думаю, что мы нашли новое лицо НБА!!! Кажется, его зовут Энтони Эдвардс! Счастливого воскресенья, продолжаем...», – написал Перкинс на своей странице в соцсети.

Эдвардс набрал 34 очка, реализовав 11 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных

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