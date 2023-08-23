Эрик Споэльстра: «Невозможно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра, который входит в тренерский штаб сборной США, признался, что Энтони Эдвардс («Миннесота») напоминает ему легенду «Хит» Дуэйна Уэйда.
«Невозможно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда... То, как он двигается, сражается и заводит зрителей. Да, это напоминает мне «3-й номер», – сказал Споэльстра.
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