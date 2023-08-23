Эрик Споэльстра: «Невозможно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда»

Главный тренер « » , который входит в тренерский штаб сборной США, признался, что (« ») напоминает ему легенду «Хит» .

«Невозможно смотреть на Энтони Эдвардса и не видеть Дуэйна Уэйда... То, как он двигается, сражается и заводит зрителей. Да, это напоминает мне «3-й номер», – сказал Споэльстра.

«Кобе после «Макдональдса» звал меня на вечеринку». Каково быть запасной в команде, которая взяла олимпийское золото?