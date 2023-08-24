«Мы никогда не бросали тренировку и не собираемся начинать сегодня». Персональный тренер Стефа Карри рассказал «самую впечатляющую» историю о разыгрывающем

Персональный тренер 4-кратного чемпиона НБА Стефена Карри Брэндон Пэйн рассказал историю о самом впечатляющем моменте в исполнении раыгрывающего.

«О, Боже (смеется). Известно, что я придумывал некоторые неразумные бросковые тренировки. На прошлой неделе мы провели одну из них в Лос-Анджелесе. Стеф и были в одном зале. В тот вечер Трэй бросал очень, очень хорошо. У нас есть упражнение, в котором нельзя промахиваться два раза подряд. Если ты не попал, вся тренировка начинается заново. Это длинное упражнение, которое Стеф уже проходил с относительной легкостью.

Трэй справился с задачей без промахов и закончил его за пять или шесть минут. У Стефа был целый день бизнес-встреч, а он все еще тренируется в 9 часов вечера. Он по-прежнему попадал 80% или 85% с игры. Но если вы промахиваетесь два раза подряд в любой момент, то вам приходится начинать все сначала. Можно отлично бросать и все равно не выполнить задачу.

Примерно через 15-20 минут он в пятый или шестой раз пытается справиться с упражнением. Он был близок. Я посмотрел на него и сказал: «Это был долгий день. Если мы не закончим сегодня, это не конец света». Впервые за все время Стеф посмотрел на меня так: «О чем, черт возьми, ты говоришь? Мы никогда не бросали тренировку и не собираемся начинать сегодня». Через полтора часа мы все еще делали то же самое упражнение. Но он не уходил, пока не закончил.

Мне не нравится, когда парни делают слишком много бросков, это не лучший вариант – может навредить. Но когда ты величайший шутер всех времен и народов, ты можешь себе это позволить. По окончании тренировки я сказал ему следующее: «После 12-14 лет совместной работы это самое впечатляющее, что я когда-либо видел. То, что ты не сдался, даже если потребовалось полтора часа. Это самое впечатляющее и самое суровое, что я когда-либо видел».

Это психологически сложное упражнение. в тот вечер забросил 85% попыток. Невероятно, насколько хорошо он бросал. В конце он просто промахивался два раза подряд. Так что это было немыслимо», – поделился Пэйн в интервью SportsKeeda.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет