Персональный тренер Стефа Карри: «Возможно, он лучший баскетболист в истории по набору навыков»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Брэндон Пэйн, персональный тренер Стефена Карри, считает своего подопечного одним из лучших игроков в истории баскетбола по набору навыков.

«Возможно, это самый мастеровитый баскетболист в истории. Он сочетает в себе и уровень мастерства, и способность принимать решения, и высокий уровень физической подготовки. С течением карьеры сил у него только прибавилось. По итогу, у нас есть игрок, который отлично справляется со всеми этими задачами.

Он был победителем на очень высоком уровне, он лидер. Все партнеры по команде, которые когда-либо были у него, скажут вам, что любят его. Такое очень трудно найти. Как лидер, он очень вовлечен в работу. Стеф просто отличный товарищ по команде, но можно еще многое сказать», – сказал Пэйн в интервью SportsKeeda.

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