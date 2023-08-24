Стефен Карри: «Не боюсь играть в ответственные моменты. Проделанная работа является фундаментом моей уверенности в себе»

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри во время общения с болельщиками поделился своим образом мышления, как достигать высот в любом деле.

«Я не боюсь отдать все, что у меня есть. Не ориентируюсь на результат. Я не говорю: «О, мы проиграли в финале в 2016 году, значит, все, что я сделал, было неправильно».

Нет, ты уже зашел так далеко. Возможно, стоит сделать несколько корректировок, и ты должен продумать это, но ты уже дошел до определенной точки. Сделай это вновь. Не позволяйте неудачам убить вашу уверенность.

Я не боюсь брать на себя важные броски. Не боюсь играть в ответственные моменты. Проделанная работа является фундаментом моей уверенности в себе», – сказал Карри во время конференции.

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