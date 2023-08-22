Стефен Карри: «Проведу еще как минимум три сезона, а дальше посмотрим»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри на подкасте Гилберта Аренаса рассказал, как долго он планирует играть в НБА.

«Где-то в пределах 20 лет.

Никогда не представлял себя 40-летним чуваком, пытающимся держаться до последнего. Но кто знает, как мое тело будет себя чувствовать. У меня осталось три года по контракту. Так что проведу еще как минимум три сезона, а дальше посмотрим.

Бросать гольф пока не собираюсь», – сказал четырехкратный чемпион НБА.

Карри выступает в лиге с 2009 года.

Стефен Карри – суперзвезда… гольфа?! Играет с 10 лет, переносит новые навыки в баскетбол, доминирует на турнирах для знаменитостей

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1 комментарий

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Михаил Евдокимов
Думаю все будет зависеть от травм, чисто по впечатлению Карри действительно любит баскет, а с его навыками он и в 38 будет в топе лиге, хотя и не на самом верху, очевидно.
Надеюсь травмы его обойдут стороной и мы еще понаблюдаем за его игрой лет 5.
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