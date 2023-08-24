Стив Керр о товарищеских матчах: «Cамое главное было привыкнуть к правилам ФИБА»

Главный тренер « » и сборной США Стив Керр подвел итоги товарищеских матчей, проведенных в преддверии чемпионата мира.

«Cамое главное было привыкнуть к правилам ФИБА и сфокусироваться на сыгранности. Встречались с очень сильными командами. Мы уверены в себе, но также приняли несколько ударов: и Испания, и Германия дали нам все, что могли, – этот опыт поможет нам. Потому что мы знаем, насколько хороши эти команды сейчас», – сказал Керр.

Сборная США выиграла все пять товарищеских матчей: против Пуэрто-Рико (117:74), Словении (92:62), Испании (98:88), Греции (108:86) и Германии (99:91).

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