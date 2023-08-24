Источник Heavy: «В «Филадельфии» может упасть еще одна доминошка. В конце концов, Эмбииду это надоест»
Как стало известно Heavy, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может принять поворотное решение в своей карьере, если конфликт разыгрывающего Джеймса Хардена с организацией не будет разрешен.
«Я думаю, что если так пойдет и дальше, то здесь может упасть еще одна доминошка.
Ну, я про здоровяка. В конце концов, ему это надоест», – цитирует источника в Лиге Heavy.
Ранее Харден был оштрафован на 100 тысяч долларов за публичные высказывания о президенте Дэриле Мори.
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