Источник Heavy: «В «Филадельфии» может упасть еще одна доминошка. В конце концов, Эмбииду это надоест»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Как стало известно Heavy, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может принять поворотное решение в своей карьере, если конфликт разыгрывающего Джеймса Хардена с организацией не будет разрешен.

«Я думаю, что если так пойдет и дальше, то здесь может упасть еще одна доминошка.

Ну, я про здоровяка. В конце концов, ему это надоест», – цитирует источника в Лиге Heavy.

Ранее Харден был оштрафован на 100 тысяч долларов за публичные высказывания о президенте Дэриле Мори.

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1 комментарий

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Владимир Катасонов
Да количество проблем Филадельфии зашкаливает. Проблемы с Харденом, истекающие контракты, регресс основных игроков ротации. Вообще не удивлюсь, если Эмбиид решит покинуть Сиксерс. Возможно даже и в этот дедлайн
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