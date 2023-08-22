Владелец «Сиксерс» Харрис о ситуации с Харденом: «Работаем над тем, чтобы каждая из сторон была удовлетворена»

Владелец «Сиксерс» Джош Харрис прокомментировал ситуацию с защитником , просьба которого на обмен из клуба до сих пор не была удовлетворена.

Харден назвал президента «Филадельфии» Дэрила Мори «лжецом».

«Я уважаю Джеймса. Мне хочется удовлетворить его желания. В то же время мне нужно думать о команде, которая претендует на чемпионство, и о том, что мы можем получить взамен. Я бы хотел убедить его остаться. При этом понимаю, что это не то, чем он хочет заниматься сейчас... Буду продолжать работать над решением этой проблемы, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, каким бы ни было решение.

Я уважаю Джеймса как баскетболиста и как человека. Посмотрим, как все разрешится», – сказал Харрис.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»