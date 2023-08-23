Профсоюз игроков НБА оспорит штраф Хардена на 100 тысяч долларов

Теги Филадельфия НБА штрафы Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Профсоюз игроков НБА объявил о том, что собирается оспорить штраф на 100 тысяч долларов, который лига выписала звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену.

«Со всем уважением заявляем о том, что не согласны с решением лиги наказать Джеймса Хардена за его недавние комментарии, которые, по нашему мнению, не нарушают правила, касающиеся публичных запросов на обмен. Мы намерены подать жалобу и добиться рассмотрения дела арбитражным судом», – говорится в заявлении профсоюза.

Причиной штрафа, вероятно, стали слова Хардена о том, что он никогда не будет играть за команду, в которой работает Дэрил Мори. Баскетболист также назвал президента «Сиксерс» «лжецом».

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3 комментария

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ivavas
Харден не требовал обмен, он просил уволить Мори. :)
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Jedef
пф, Харден наговорил слишком много. Мори запросто в самый обычный суд так-то подать может не только за публичные дискредитирующие фразы, но и просто за "лжеца"
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Максим Макеев
да действительно требования обмена «не было»
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