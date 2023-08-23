Профсоюз игроков НБА оспорит штраф Хардена на 100 тысяч долларов
Профсоюз игроков НБА объявил о том, что собирается оспорить штраф на 100 тысяч долларов, который лига выписала звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену.
«Со всем уважением заявляем о том, что не согласны с решением лиги наказать Джеймса Хардена за его недавние комментарии, которые, по нашему мнению, не нарушают правила, касающиеся публичных запросов на обмен. Мы намерены подать жалобу и добиться рассмотрения дела арбитражным судом», – говорится в заявлении профсоюза.
Причиной штрафа, вероятно, стали слова Хардена о том, что он никогда не будет играть за команду, в которой работает Дэрил Мори. Баскетболист также назвал президента «Сиксерс» «лжецом».
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