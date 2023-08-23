Профсоюз игроков НБА оспорит штраф Хардена на 100 тысяч долларов

Профсоюз игроков НБА объявил о том, что собирается оспорить штраф на 100 тысяч долларов, который лига выписала звездному защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену.

«Со всем уважением заявляем о том, что не согласны с решением лиги наказать за его недавние комментарии, которые, по нашему мнению, не нарушают правила, касающиеся публичных запросов на обмен. Мы намерены подать жалобу и добиться рассмотрения дела арбитражным судом», – говорится в заявлении профсоюза.

Причиной штрафа, вероятно, стали слова Хардена о том, что он никогда не будет играть за команду, в которой работает . Баскетболист также назвал президента «Сиксерс» «лжецом».

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет