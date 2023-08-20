«Он напоминает мне меня самого». Энтони Эдвардс объяснил, почему Кевин Дюрэнт – его любимый игрок

Атакующий защитник «Миннесоты» и сборной США Энтони Эдвардс объяснил, почему Кевин Дюрэнт (« ») является его любимым игроком.

«Он любит эту игру. Он напоминает мне меня самого.

Ему все равно, он просто выходит играть. Он относится к игре так, как будто мяч может делать только две вещи: попасть в кольцо и не попасть.

Многие придают этому слишком большое значение. Ты либо попадешь, либо промахнешься. Просто бросай. Вот почему мне нравится », – сказал Эдвардс.

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