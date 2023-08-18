Дюрэнт, Холмгрен и Грин вместе готовятся к новому сезону

Игроки НБА Кевин Дюрэнт (« »), («Оклахома) и (« ») вместе готовятся к новому сезону под руководством тренера Адама Харрингтона.

Также Дюрэнт, Холмгрен, Грин и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку