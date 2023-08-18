Дюрэнт, Холмгрен и Грин вместе готовятся к новому сезону
Игроки НБА Кевин Дюрэнт («Финикс»), Чет Холмгрен («Оклахома) и Джейлен Грин («Хьюстон») вместе готовятся к новому сезону под руководством тренера Адама Харрингтона.
Также Дюрэнт, Холмгрен, Грин и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче.
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