Ченнинг Фрай о Хардене: «Парень, который потребовал уже шесть разных обменов, взялся за старое. Что ты будешь делать, перестанешь играть? Харден неспособен привести команду к чемпионству»

Чемпион НБА-2016 Ченнинг Фрай раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» после очередного запроса на обмен от MVP-2018.

«Мне кажется, это какой-то бред.

Парень, который потребовал уже шесть разных обменов, взялся за старое, а теперь начинает говорить гадости о Мори. Тебя пытались обменять, но равноценный обмен не нашелся. Что ты будешь делать, продавишь свой путь из команды? Сейчас он не входит в десятку лучших игроков лиги.

Он очень хорош, но Харден никогда не показывал, что может привести команду к чемпионству. Когда Дюрэнт запрашивает обмен, это другое. Когда Леброн запрашивает обмен, это другое.

« » является контендером. Куда же ты собрался, чтобы «Сиксерс» могли получить игроков для борьбы за чемпионство при обмене?

Так что это просто какие-то ничтожные капризы, потому что у тебя не получится провернуть свои замыслы – «Филадельфии» наплевать, у них есть . Что ты будешь делать, перестанешь играть?» – сказал Фрай в очередном выпуске подкаста Road Trippin’.

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