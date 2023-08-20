Ченнинг Фрай о Хардене: «Парень, который потребовал уже шесть разных обменов, взялся за старое. Что ты будешь делать, перестанешь играть? Харден неспособен привести команду к чемпионству»
Чемпион НБА-2016 Ченнинг Фрай раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена после очередного запроса на обмен от MVP-2018.
«Мне кажется, это какой-то бред.
Парень, который потребовал уже шесть разных обменов, взялся за старое, а теперь начинает говорить гадости о Мори. Тебя пытались обменять, но равноценный обмен не нашелся. Что ты будешь делать, продавишь свой путь из команды? Сейчас он не входит в десятку лучших игроков лиги.
Он очень хорош, но Харден никогда не показывал, что может привести команду к чемпионству. Когда Дюрэнт запрашивает обмен, это другое. Когда Леброн запрашивает обмен, это другое.
«Филадельфия» является контендером. Куда же ты собрался, чтобы «Сиксерс» могли получить игроков для борьбы за чемпионство при обмене?
Так что это просто какие-то ничтожные капризы, потому что у тебя не получится провернуть свои замыслы – «Филадельфии» наплевать, у них есть Джоэл Эмбиид. Что ты будешь делать, перестанешь играть?» – сказал Фрай в очередном выпуске подкаста Road Trippin’.
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