Энтони Эдвардс назвал свою пятерку лучших игроков в истории. Леброн – не в списке
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.
22-летний Эдвардс выбрал Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Шакила О’Нила, Аллена Айверсона и Кевина Дюрэнта.
Стоит отметить, что в прошлом году Эдвардс включил в пятерку и себя, и Леброна Джеймса, оставив без внимания Майкла Джордана и Кобе Брайанта.
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