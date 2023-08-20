Энтони Эдвардс назвал свою пятерку лучших игроков в истории. Леброн – не в списке

Теги Майкл Джордан Аллен Айверсон Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Кевин Дюрэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

22-летний Эдвардс выбрал Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Шакила О’Нила, Аллена Айверсона и Кевина Дюрэнта.

Стоит отметить, что в прошлом году Эдвардс включил в пятерку и себя, и Леброна Джеймса, оставив без внимания Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Шарит!
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