Энтони Эдвардс назвал свою пятерку лучших игроков в истории. Леброн – не в списке

Атакующий защитник «Миннесоты» назвал свою пятерку лучших игроков в истории .

22-летний Эдвардс выбрал , , Шакила О’Нила, Аллена Айверсона и .

Стоит отметить, что в прошлом году Эдвардс включил в пятерку и себя, и Леброна Джеймса, оставив без внимания Майкла Джордана и Кобе Брайанта.

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