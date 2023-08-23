Кристапс Порзингис о травме: «Ничего подобного никогда не было»

Теги травмы Бостон НБА сборная Латвии Кристапс Порзингис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард «Бостона» Кристапс Порзингис объяснил, почему он вынужден пропустить чемпионат мира, но решил отправиться в Индонезию вместе со сборной Латвии.

«Я сказал клубу, что для меня важно быть рядом со сборной, несмотря на то, что я не играю. «Селтикс» поддержали мое решение. Кроме того, впереди долгий сезон. Для меня важно проводить время с партнерами по команде, с семьей, и «Бостон» с уважением отнесся к моему решению.

У меня есть предположение, где я получил травму. Это травма, которая развивается в течение карьеры, а затем проявляется на площадке. Мне стало больно во время тренировки.

Ничего подобного никогда не было. Я понял, что мне никак не удастся достичь желаемой формы. Зачем пытаться сломать себе ногу? В этом нет никакой логики», – сказал Порзингис.

Порзингис пропустит 4-6 недель из-за подошвенного фасциита правой стопы.

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4 комментария

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Джонни-массажист
Никогда такого не было..И вот опять...
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mr.snooker
Как же ты надоел уже всем, Кристап.
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-2
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LBJ236
Отличный обмен Селтикс(нет)
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Swhat
Палка сломалась
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