Кристапс Порзингис о травме: «Ничего подобного никогда не было»

Форвард « » объяснил, почему он вынужден пропустить чемпионат мира, но решил отправиться в Индонезию вместе со сборной Латвии.

«Я сказал клубу, что для меня важно быть рядом со сборной, несмотря на то, что я не играю. «Селтикс» поддержали мое решение. Кроме того, впереди долгий сезон. Для меня важно проводить время с партнерами по команде, с семьей, и «Бостон» с уважением отнесся к моему решению.

У меня есть предположение, где я получил травму. Это травма, которая развивается в течение карьеры, а затем проявляется на площадке. Мне стало больно во время тренировки.

Ничего подобного никогда не было. Я понял, что мне никак не удастся достичь желаемой формы. Зачем пытаться сломать себе ногу? В этом нет никакой логики», – сказал Порзингис.

Порзингис пропустит 4-6 недель из-за подошвенного фасциита правой стопы.

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